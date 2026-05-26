Канада вырвала победу у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады одержала волевую победу над национальной командой Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2026 по хоккею.

Встреча завершилась с результатом 3:2. В составе канадской команды шайбы забросили Маклин Селебрини, который оформил дубль, и Джон Таварес. За чешскую сборную голы оформили Марек Альшер и Доминик Кубалик. По ходу матча Канада уступала со счетом 1:2, однако в третьем периоде сумела забросить две шайбы за две минуты и одержать победу.

Команды выступают в группе B, они гарантировали себе выход в четвертьфинал досрочно. Канада заняла первое место в группе, а Чехия оказалась третьей.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о будущем Александра Овечкина в НХЛ.