Еще одна организация допустила российских спортсменов в нейтральном статусе

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Теперь даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин», — указал он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее глава МОК Кристи Ковентри заявила, что спортсмены не должны нести ответственность за правительства.

 
