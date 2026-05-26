«Акела продолжает держать камень»: Усик ответил на критику украинцев после победы

Боксер Усик ответил на критику украинцев после победы над Верхувеном

Украинский боксер Александр Усик в социальных сетях ответил на критику своих соотечественников после победы над представителем Нидерландов Рико Верхувеном в титульном бою, припомнив фразу из мультфильма «Маугли» — «Акела промахнулся».

«Акела продолжает держать свой камень, все отлично. Есть победа — и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как кто-то хотел бы. Но! Она есть», — заявил он.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Верхувен в апреле 2014 года провел один бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу. Представитель Нидерландов — кикбоксер тяжелой весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Он — действующий чемпион Glory в тяжелом весе.

Ранее в Саудовской Аравии раскритиковали решение по бою Усика.