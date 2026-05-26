«Две команды»: Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу

Овечкин заявил, что будет болеть за Испанию и Бразилию на ЧМ-2026 по футболу

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире Fonbet раскрыл, за какие футбольные сборные будет болеть на чемпионате мира — 2026.

«У меня две команды — Бразилия и Испания. Кстати, очень хорошая Франция. Но я буду болеть за Неймара», — признался он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим.