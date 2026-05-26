Сборная США вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026

Сборная США обыграла национальную команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 по хоккею.

Встреча завершилась с результатом 4:1. В составе американской команды шайбы забросили Коннор Клифтон, Райан Уфко, Пол Коттер и Мэттью Ткачук. Единственный гол в составе австрийской сборной оформил Симеон Швингер.

США и Австрия выступают в группе A. Это был заключительный матч группового этапа для этих команд. Американская сборная вышла в четвертьфинал мирового первенства — гарантировала себе четвертое место в группе А и сыграет с победителем группы В.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

