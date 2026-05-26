«Еще несколько сезонов»: Губерниев высказался о будущем Овечкина в НХЛ

Журналист Губерниев: думаю, что Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится в самом расцвете сил. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я спросил, как он себя чувствует. Саша ответил, что самочувствие у него прекрасное. Видно, что он очень заряжен, физически крепок. Пришел с сыновьями, выглядит здорово. Я думаю, что Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ на высшем уровне», — указал он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

