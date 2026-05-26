В «Спартаке» не исключили возвращение Дзюбы в клуб

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао не исключил возвращения Артема Дзюбы в клуб, передает «Спорт-Экспресс».

«Хотел бы я видеть его в клубе? Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в своё время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем», — сказал Кахигао.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

