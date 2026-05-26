Вратарь «Локомотива» посоветовал Батракову перейти в «ПСЖ»

Вратарь и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин посоветовал своему одноклубнику Алексею Батракову перейти во французский «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Аршавин сказал, что если Батракову реально поступит предложение из «ПСЖ», то надо ехать? Я тоже считаю, что надо, да. А там посмотрим», — сказал Митрюшкин.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очкаю .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68).

Ранее агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ».