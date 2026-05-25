Названы важнейшие параметры для формирования стратегии спортивных тренировок

Для того, чтобы спортивные тренировки были эффективными, стратегия занятий должна основываться на трех ключевых факторах. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт World Class Training System, тренер групповых программ Владимир Гераськин.

«В основе любой рабочей стратегии лежат три параметра, которые почти никогда не учитываются в популярных советах: состояние опорно-двигательного аппарата (ОДА), особенности центральной нервной системы (ЦНС) и качество сна», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что состояние суставов оценивается не только исходя из уже случавшихся травм — важна готовность тела к нагрузкам. Малоподвижный образ жизни постепенно снижает гибкость суставов и устойчивость связок, даже если человек не чувствует боли.

«В результате попытка резко перейти к интенсивным тренировкам часто заканчивается перегрузкой. Важно понимать, что большинство так называемых «универсальных программ» рассчитаны на условно здорового и уже адаптированного человека, а не на офисного сотрудника с накопленными ограничениями движения», — подчеркнул Гераськин.

Говоря о скорости восстановления, тренер заметил, что она определяется работой ЦНС. Именно нервная система регулирует, как организм реагирует на стресс и как быстро возвращается в рабочее состояние.

«Есть люди, которые спокойно выдерживают четыре-пять тренировок в неделю, и есть те, для кого даже три занятия оказываются перегрузкой. Когда человек игнорирует этот фактор и копирует чужой режим, он попадает в состояние хронической усталости, которое часто ошибочно принимается за «недостаточную мотивацию», — констатировал эксперт.

Роль сна же, по его словам, долгое время недооценивалась, хотя на сегодняшний день она подтверждена большим количеством исследований. Гераськин обратил внимание, что недостаток сна не просто снижает эффективность тренировок, но и напрямую влияет на риск травм и скорость восстановления.

«Например, у спортсменов, которые спят меньше семи часов в сутки, риск травм выше примерно в 1,7 раза по сравнению с теми, кто высыпается . В другом наблюдении увеличение сна более чем до восьми часов снижало вероятность травм на 61%. Это означает, что даже идеально подобранная программа перестает работать, если у человека нет ресурса на восстановление», — заключил тренер.

