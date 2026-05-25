Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Уверенность рассеивается»: почему россиянам не помогают советы по тренировкам из соцсетей

Тренер: советы по тренировкам из соцсетей работают лишь в определенных условиях
Matias Delacroix/AP

Советы по тренировкам, которые люди черпают из соцсетей, в большинстве случаев не приносят результата, поскольку для их эффективности необходимо выполнение совокупности условий. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт World Class Training System, тренер групповых программ Владимир Гераськин.

«Есть тенденция, знакомая почти каждому, кто хотя бы раз пытался выстроить свою стратегию тренировок. Сначала кажется, что все просто: открываешь соцсети, выбираешь программу, повторяешь за тренером — и результат гарантирован. Но проходит несколько недель, и уверенность начинает рассеиваться. Одни упражнения даются тяжело, другие — не приносят ощутимого прогресса, режим сбивается, а мотивация стремительно падает», — констатировал специалист.

По его словам, согласно статистике, лишь порядка 11–19% людей продолжают заниматься спустя год после старта. При этом уже в первые три месяца половина прекращает занятия, а к концу года уровень отказа достигает 80–90%. Гераськин отмечает, что возможный недостаток дисциплины и мотивации — это лишь верхний слой проблемы.

«Универсальных комплексов упражнений не существует, ведь отправная точка у всех разная. Даже при одинаковом возрасте и внешне схожей форме два человека могут по-разному реагировать на одну и ту же нагрузку. Большинство рекомендаций, которые активно распространяются в соцсетях, изначально собраны как готовые решения с фиксированным объёмом, частотой и интенсивностью. Они действительно могут давать результат, но только в тех условиях, под которые были составлены. Когда такую схему пытаются перенести в другую жизнь — с другим графиком, уровнем восстановления и состоянием тела — она перестаёт совпадать с реальностью», — подчеркнул эксперт.

Он указал, что до 90% процентов советов из соцсетей не учитывают этих различий. Таким образом, проблема кроется не в человеке, а в том, что, в силу тех или иных причин, ему не подходит конкретная система нагрузок.

Ранее был назван вид спорта, которым стоит заниматься людям с плотным графиком.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!