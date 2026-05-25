«Уверенность рассеивается»: почему россиянам не помогают советы по тренировкам из соцсетей

Советы по тренировкам, которые люди черпают из соцсетей, в большинстве случаев не приносят результата, поскольку для их эффективности необходимо выполнение совокупности условий. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт World Class Training System, тренер групповых программ Владимир Гераськин.

«Есть тенденция, знакомая почти каждому, кто хотя бы раз пытался выстроить свою стратегию тренировок. Сначала кажется, что все просто: открываешь соцсети, выбираешь программу, повторяешь за тренером — и результат гарантирован. Но проходит несколько недель, и уверенность начинает рассеиваться. Одни упражнения даются тяжело, другие — не приносят ощутимого прогресса, режим сбивается, а мотивация стремительно падает», — констатировал специалист.

По его словам, согласно статистике, лишь порядка 11–19% людей продолжают заниматься спустя год после старта. При этом уже в первые три месяца половина прекращает занятия, а к концу года уровень отказа достигает 80–90%. Гераськин отмечает, что возможный недостаток дисциплины и мотивации — это лишь верхний слой проблемы.

«Универсальных комплексов упражнений не существует, ведь отправная точка у всех разная. Даже при одинаковом возрасте и внешне схожей форме два человека могут по-разному реагировать на одну и ту же нагрузку. Большинство рекомендаций, которые активно распространяются в соцсетях, изначально собраны как готовые решения с фиксированным объёмом, частотой и интенсивностью. Они действительно могут давать результат, но только в тех условиях, под которые были составлены. Когда такую схему пытаются перенести в другую жизнь — с другим графиком, уровнем восстановления и состоянием тела — она перестаёт совпадать с реальностью», — подчеркнул эксперт.

Он указал, что до 90% процентов советов из соцсетей не учитывают этих различий. Таким образом, проблема кроется не в человеке, а в том, что, в силу тех или иных причин, ему не подходит конкретная система нагрузок.

