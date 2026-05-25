Назван вид спорта, которым стоит заниматься людям с плотным графиком

Эксперт Меркулов: люди возвращаются на корт за чувством комфорта
Ракеточные виды спорта чаще выбирают люди с плотным графиком, которым нужна интенсивная нагрузка, азарт игры и более гибкая организация занятий. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов, заметив, что, в частности, большой теннис или сквош не требуют сбора большой команды, но сохраняют соревновательность и живое взаимодействие.

«У ракеточных видов спорта есть важное преимущество для жителей больших городов: они дают быструю смену фокуса. По нашему опыту мы наблюдаем, что в сквоше высокая динамика и постоянная реакция на действия соперника заставляют полностью включаться в игру. Благодаря этому тренировка становится способом быстро выйти из рабочего режима, а корт превращается в пространство, куда люди возвращаются за чувством комфорта и знакомым комьюнити», — подчеркнул эксперт.

По мнению Меркулова, при выборе спорта для снижения стресса важно ориентироваться на собственный ритм жизни и состояние. Если человеку не хватает общения, ему подойдут командные тренировки; если нужно снизить уровень возбуждения — спокойные циклические нагрузки; если важно быстро переключиться после работы — игровые виды спорта.

Специалист считает, что в ближайшие годы интерес к таким форматам будет расти, поскольку спорт все чаще воспринимается не как отдельная обязанность, а как часть системы заботы о себе, эмоциональном состоянии и личной эффективности.

