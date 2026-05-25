Ветеран сборной СССР: игроки, особенно черненькие, не понимают, что такое «Спартак» для России

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что победа в Кубке России поможет игрокам команды понять значимость клуба для страны, передает РИА Новости.

«Я давно понял вещь, связанную с частой сменой тренеров и приходом новых игроков, особенно черненьких. Они не понимают, что такое «Спартак» для России. И вот через финальный матч Кубка России многие из них начали понимать, что «Спартак» — больше, чем футбол», — сказал Ловчев.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Ранее тренер «Спартака» пообещал разбить Суперкубок.

 
