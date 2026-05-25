Российские спортсмены показали высокий результат на международных соревнованиях в Монако

Российские спортсмены, выступающие под флагом РФ, выиграли во второй день стартового этапа международной серии Mare Nostrum в Монако семь наград, в том числе четыре «золота». Об этом сообщил Олимпийский комитет России.

Уточняется, что первыми награды завоевали на дистанции 100 м брассом Иван Кожакин и Кирилл Пригода. На дистации 200 м тем же стилем победу одержала Евгения Чикунова.

Еще четыре награды россияне получили на дистанциях 50 м, которые в Монако проходили по системе плей-офф в дуэлях сильнейших пловцов. Олег Костин взял серебро баттерфляем, Иван Кожакин и Кирилл Пригода одержали победу брассом. Еще одну медаль в копилку в этот день принес Павел Самусенко.

Отмечается, что всего на первом этапе Mare Nostrum российские пловцы завоевали 11 медалей — пять золотых и по три «серебра» и «бронзы».

Второй этап серии состоится c 27 по 28 мая во Франции.