В России допустили, что бой Усика был договорным

Камил Гаджиев допустил, что бой Усика и Верхувена был договорным

Глава Fight Nights Камил Гаджиев на своем YouTube-канале предположил, что титульный бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном мог пройти по заранее прописанному сценарию.

«Сделать сценарий в боксе немножко легче. Потому что это одна техника — руки. Да, в ММА тоже может быть договорняк, но там сложно сделать договорняк на все раунды. А здесь спокойно, методично концовку боя будто бы должен забрать Усик», — заявил Гаджиев.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Верхувен в апреле 2014 года провел один бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу. Представитель Нидерландов — кикбоксер тяжелой весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Он — действующий чемпион Glory в тяжелом весе.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

