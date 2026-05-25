В Воронеже впервые состоится фестиваль триатлона IRONSTAR

Фестиваль спорта IRONSTAR 2026 впервые пройдет в Воронеже.

«Мы хотим, чтобы фестиваль стал событием не только для триатлетов, но и для жителей города, болельщиков и семей участников. IRONSTAR — это всегда больше, чем просто соревнования: это атмосфера, сообщество и возможность открыть для себя новый город через спорт», — сказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Мероприятие объединит триатлонные старты, забеги для всей семьи и юниорский акватлон. Маршруты соревнований пройдут по центральным локациям: плавательный этап — в акватории реки Воронеж, велогонка — по набережной Массалитинова, беговой этап — по Петровской набережной до Чернавского моста.

В первый день фестиваля пройдут женский забег IRONLADY и мужской MANSTAR на 5 км, детские старты STARKIDS на 500 и 900 метров, а также акватлон JUNIORSTAR с плаванием 200 м и бегом 1 км для юниоров 13-15 лет.

Во второй день состоятся основные триатлонные гонки: IRONSTAR (500 м плавания, 20 км велогонки, 5 км бега), IRONSTAR (1 км плавания, 40 км велогонки, 10 км бега) и самый продолжительный старт IRONSTAR СУПЕРМИКС — последовательное прохождение двух дистанций суммарно 1,5 км плавания, 60 км велогонки и 15 км бега.

Фестиваль будет проходить с 30 по 31 мая на Адмиралтейской площади у музея-корабля «Гото Предестинация».

Ранее россиянам рассказали, что нужно, чтобы начать заниматься триатлоном.