В заявке сборной Испании на ЧМ-2026 не оказалось игроков «Реала»

Ни один игрок «Реала» не попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, в который не вошел ни один игрок мадридского «Реала».

В списке из 26 человек оказалось сразу восемь футболистов «Барселоны». В заявку также попал 18-летний Ламин Ямаль, который уже превзошел показатель Криштиану Роналду по количеству побед в чемпионате Испании.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ее соперниками станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

