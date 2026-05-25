Российская теннисистка проиграла 170-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В первом круге Самсонова проиграла представительнице Швейцарии Джил Тайхман, которая является 170-й ракеткой мира.

Встреча продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Тайхман во втором круге сыграет против польки Магдалены Френх.

Призовой фонд турнира составляет 61,7 миллиона евро. Действующая чемпионка в женском одиночном разряде — полька Ига Швентек. В 2025 году Самсонова дошла на «Ролан Гаррос» до четвертого раунда.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

