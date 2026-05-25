Российские нефтяники из разных регионов померялись силами на шахматном турнире

Сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» из разных регионов России приняли участие в масштабном корпоративном онлайн-турнире по шахматам. Мероприятие прошло в рамках спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» и было посвящено Году единства народов России, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что интеллектуальное соревнование способствовало укреплению дружеских и культурных связей между сотрудниками разных предприятий.

Турнир проходил в двух дивизионах. В любительском за победу боролись 69 команд, в квалифицированном, где соревновались обладатели рейтинга Федерации шахмат России или ФИДЕ, — 23 коллектива. Каждая команда включала трех человек: двух мужчин и одну женщину.

В любительском дивизионе победу одержала команда «Самаранефтегаз». В квалифицированном дивизионе сильнейшими стали спортсмены «РН-ПД Томск».

В компании отметили, что шахматы — один из самых популярных видов спорта среди сотрудников «Роснефти». В частности, в апреле 2026 года корпоративная сборная компании получило серебро Чемпионата Корпоративной Лиги по шахматному блицу, а в мае 2025 года «Роснефть» провела турнир в честь 80-летия Победы.