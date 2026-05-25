Велогонщики «Марафон-Тула» завоевали 13 медалей в первый день Гран-при

Команда «Марафон-Тула» завоевала 13 медалей в первый день домашнего Гран-при на старейшем велотреке России в Туле, которому в этом году исполняется 130 лет.

В первый день соревнований велогонщики «Марафон-Тулы» завоевали четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые награды.

Полный комплект медалей «Марафон-Тула» взяла в гонке на выбывание, где победила бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева. Еще один комплект собран в женском скретче, где золото взяла Александра Юрченко. Среди мужчин победил Мирослав Суятин, а среди юниорок — Анастасия Деменкова.

«Очень приятно победить на родном треке! Было тяжело, но победа того стоит. Атмосфера на треке была нереальная. Организаторы постарались на все сто, спасибо им за это», — сказала гонщица Александра Юрченко.

Международные соревнования «Гран-при Тулы» открылись на этой арене 25 мая. На церемонии открытия чемпионке Европы Алине Лысенко вручили награду «Серебряная лань» от Союза спортивных журналистов России, которую присуждают лучшим спортсменам года. Звание лауреата гонщица получила еще в ноябре 2025 года.

Ранее чемпионка России назвала главную ошибку любительского велоспорта.

 
