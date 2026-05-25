Стало известно, какие клубы РПЛ заинтересованы в Кокорине

Российский нападающий Александр Кокорин вошел в сферу интересов четырех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport Baza.

По данным источника, 35-летний футболист может продолжить карьеру в «Акроне», «Оренбурге», махачкалинском «Динамо» или московской «Родине». Именно «Родина» среди всех потенциальных претендентов проявляет наибольшую активность.

Кокорин покидает «Арис» летом 2026 года по истечении контракта в статусе свободного агента. Всего за кипрский клуб он провел 114 официальных матчей, забил 33 гола и отдал 17 голевых передач. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 23 встречах, отметившись одним забитым мячом.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в «Арисе» объяснили причину расставания с Кокориным.