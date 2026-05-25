Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Акрон» рассматривает около пяти специалистов на пост главного тренера

«Акрон» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
Виталий Тимкив/РИА Новости

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что клуб рассматривает около пяти российских и зарубежных специалистов на пост главного тренера. Его слова передает РИА Новости.

«В шорт-листе «Акрона» в районе пяти тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах», — сказал Клюшев.

24 мая пять тренеров тольяттинского «Акрона» покинули клуб. В их числе — исполняющий обязанности главного тренера Мурат Искаков, а также помощники Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.

Ранее пост главного тренера покинул Заур Тедеев. На период стыковых матчей исполняющим обязанности назначили Мурата Искакова. Под его руководством команда сначала обыграла волгоградский «Ротор» в гостях со счетом 2:0, а затем уступила дома 0:1, но по сумме двух встреч сохранила прописку в РПЛ.

В ответном матче единственный мяч забил игрок «Ротора» Глеб Шильников. Он отличился на 49-й минуте. В первом матче, который прошел в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

Ранее «Акрон» расстался с тренером, спасшим команду от вылета из РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!