«Акрон» рассматривает около пяти специалистов на пост главного тренера

«Акрон» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что клуб рассматривает около пяти российских и зарубежных специалистов на пост главного тренера. Его слова передает РИА Новости.

«В шорт-листе «Акрона» в районе пяти тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах», — сказал Клюшев.

24 мая пять тренеров тольяттинского «Акрона» покинули клуб. В их числе — исполняющий обязанности главного тренера Мурат Искаков, а также помощники Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.

Ранее пост главного тренера покинул Заур Тедеев. На период стыковых матчей исполняющим обязанности назначили Мурата Искакова. Под его руководством команда сначала обыграла волгоградский «Ротор» в гостях со счетом 2:0, а затем уступила дома 0:1, но по сумме двух встреч сохранила прописку в РПЛ.

В ответном матче единственный мяч забил игрок «Ротора» Глеб Шильников. Он отличился на 49-й минуте. В первом матче, который прошел в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

