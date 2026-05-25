Стали известны подробности травмы Месси перед ЧМ-2026

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не получил серьезной травмы в матче MLS против «Филадельфии Юнион». Об этом сообщил журналист Гастон Эдул в соцсетях.

«Лионель Месси попросил замену в качестве меры предосторожности из-за перегрузки задней поверхности бедра. Мышечного повреждения у него нет. Он не стал продолжать игру, чтобы не перегружать проблемную область и не рисковать усугублением ситуации», — написал Эдул.

38-летний футболист был заменен на 73-й минуте встречи при счете 4:4 и сразу же ушел в подтрибунное помещение, держась за заднюю поверхность левого бедра.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

