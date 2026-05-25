Юран вернулся на пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

Юран во второй раз возглавил «СКА-Хабаровск»

Российский наставник Сергей Юран вернулся на пост главного тренера хабаровского «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«С известным специалистом, который уже работал с нашей командой, подписан годичный контракт. С возвращением в Хабаровск, Сергей Николаевич!» — сказано в сообщении клуба.

Юран уже возглавлял «СКА-Хабаровск» с 2020 по 2022 год. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге. В 2022 году он покинул Хабаровск после того, как не смог вывести команду в РПЛ по итогам стыковых матчей.

29 октября 2025 года Юран был уволен из турецкого «Серик Беледиеспор» после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с инвестором клуба Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Ранее Юран заявил, что иностранные тренеры не умеют готовить российские клубы зимой.