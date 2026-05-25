Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский пловец завоевал медаль «Олимпиады на стероидах»

Пловец Сомов взял серебро «Игр на стероидах» на стометровке брассом
somatinka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский пловец Евгений Сомов на первых в истории «Играх на стероидах» занял второе место в заплыве на 100 метров брассом.

Сомов выступил в двух дисциплинах. На стометровке брассом Сомов преодолел дистанцию за 59,61 секунды. Первым стал американец Коди Миллер (59,47). Третье место занял бразилец Фелипе Лима (1.01,94).

Также Сомов принял участие в заплыве на 50 метров на спине, где финишировал третьим с результатом 27,21. Первым также стал Миллер (26,55), вторым — Лима (26,98).

В заплыве на 50 метров вольным стилем греческий пловец Кристиан Голомеев показал результат выше официального мирового рекорда: 20,81 секунды против 20,88 австралийца Кэмерона Макэвоя. За победу Голомеев получит 250 тысяч долларов, а за мировой рекорд — дополнительно 1 миллион долларов.

Евгению Сомову 26 лет, он проживает в Окленде. Он был единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где не смог отобраться в полуфинал на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Ранее российская рекордсменка победила на турнире «Маре Нострум».

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!