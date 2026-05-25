«Вегас» одержал третью победу в серии полуфинала Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 5:3. По ходу матча «Вегас» проигрывал со счетом 0:3, но сумел изменить исход встречи.

В составе «Вегас Голден Найтс» голы оформили Стоун, Карлссон, Колесар, Гертл и Хауден. У «Колорадо Эвеланш» отличились Ландеског, Кадри и Друри.

Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не сумели отметиться результативными действиями в этом матче.

Благодаря этой победе «Вегас» повел в серии со счетом 3-0. Для выхода в финал Кубка Стэнли команде осталось одержать всего одну победу. Четвертый матч серии пройдет в ночь на 27 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

