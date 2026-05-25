Месси получил травму в последнем матче перед ЧМ-2026

Месси получил травму за две недели до старта ЧМ-2026

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси досрочно завершил матч регулярного чемпионата MLS против клуба «Филадельфия Юнион» из-за подозрения на травму. Об этом пишет MLS Soccer.

«Он действительно устал, лучше не рисковать», — сказал главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос.

38-летний футболист был заменен на 73-й минуте встречи при счете 4:4 и сразу же ушел в подтрибунное помещение, держась за заднюю поверхность левого бедра.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

