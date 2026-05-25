В «Спартаке» рассказали о поломке Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в финале Кубка России против «Краснодара» заявил, что не расстроен из-за сломанного трофея полузащитником Пабло Солари. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не видел, как [Солари] сломал трофей. Такое бывает, но самое главное, что это наш трофей, спартаковский. Его у нас никто не отнимет, мы его выиграли по праву», — заявил Карседо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

