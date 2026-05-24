«Ужасные новости»: «Спартак» показал, как окончательно разбил Кубок России

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в Telegram-канале пост с фотографией полностью разбитого Кубка России после победы над «Краснодаром» в Суперфинале.

«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», — сказано в сообщении.

Изначально трофей повредил автор единственного гола Пабло Солари. Футболист взял кубок, чтобы поднять его над головой, но в этот момент от награды отвалилась нижняя часть. Позже за несколько часов празднований футболисты «Спартака» полностью доломали трофей — от него остался только металлический каркас и осколки хрусталя.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

