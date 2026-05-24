В «Краснодаре» ответили, сколько трансферов ожидается на следующий сезон

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о составе команды и трансферах на следующий сезон. Его слова приводит пресс-служба РФС.

«Думаю, серьезных изменений не будет. Скорее, речь может идти о точечных усилениях. Если команда сохранит нынешний состав и по нашим лидерам не поступят большие предложения, то вряд ли стоит ждать больше двух трансферов», — сказал Мусаев.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Для «Краснодара» это третье подряд поражение в кубковом финале: в сезоне-2013/2014 клуб проиграл «Ростову», а в сезоне-2022/2023 — ЦСКА.

Ранее капитан «Краснодара» высказался о своем уходе из команды.

 
