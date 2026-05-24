Тренер «Спартака» дал оценку своей работы в первые полгода

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в финале Кубка России против «Краснодара» в ответ на вопрос об оценке всего сезона заявил, что расстроен из-за упущенных медалей в последнем туре чемпионата страны. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы рады победе в Кубке, но мы недовольны, что на прошлой неделе не смогли выиграть бронзовые медали, чему мы очень расстроены. В любом случае, это уже в прошлом. Будем стараться, не сдаваться и продолжать делать то, что делали, чтобы радовать нашу спартаковскую семью», — заявил Карседо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

