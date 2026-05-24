В «Спартаке» поблагодарили фанатов за поддержку в финале Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в финале Кубка России против «Краснодара» заявил, что итоговый успех стал возможен во многом благодаря поддержке болельщиков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Моя задача — создавать маленькие радости. Перед игрой я попросил ребят сделать волшебство. Перед игрой мы просматривали видео, которое подготовили наши близкие. Сегодня нас очень поддерживали наши фанаты, нас поддерживали наши семьи, это было очень приятно», — заявил Карседо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

