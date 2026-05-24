Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Наставник «Спартака» стал первым испанским тренером, выигравшим трофей в России

Карседо стал первым испанским тренером, завоевавшим трофей в России
Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо стал первым испанским специалистом в истории, выигравшим трофей в российском футболе.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году, входя в тренерский штаб Унаи Эмери.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее в «Спартаке» дали обещание на будущий сезон.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!