Наставник «Спартака» стал первым испанским тренером, выигравшим трофей в России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо стал первым испанским специалистом в истории, выигравшим трофей в российском футболе.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. Ранее он уже работал в московском клубе в 2012 году, входя в тренерский штаб Унаи Эмери.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

