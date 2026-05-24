Капитан «Краснодара» высказался о своем уходе из команды

Капитан «Краснодара» Сперцян допустил, что больше не сыграет в команде

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян допустил свой возможный уход из клуба после поражения в суперфинале Кубка России. Его слова передает «Чемпионат».

«Все возможно. Возможно, это был мой последний матч за «Краснодар», — сказал Сперцян.

Сперцян выступает за «Краснодар» с 2019 года. В его активе более 200 матчей за «быков» и 15 голов за национальную сборную Армении. Этот сезон футболист завершил с 13 голами и 16 результативными передачами в чемпионате России.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

