В «Спартаке» рассказали, как выиграли Кубок России

Тренер «Спартака» Карседо рассказал, как выиграл Кубок России
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в финале Кубка России против «Краснодара» заявил, что рад итоговому успеху. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, он бы хотел извиниться за замену у вратаря Александра Максименко перед серией пенальти.

«Я бы хотел для начала поблагодарить наших футболистов, наш клуб, наших болельщиков с этой победой. Я бы хотел попросить прощения у Максименко за это решение, он провел сегодня блестящий матч и очень помог нам. Но смена вратаря — это шаг, который мы сделали в интересах нашей команды, мы рады, что это принесло нам победы», — заявил Карседо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

