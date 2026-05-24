«Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России

Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв «Краснодар» в матче Суперфинала.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

В серии одиннадцатиметровых «Спартак» повел со счетом 4:3.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0. «Краснодар» в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей прошел московское «Динамо» — основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти — 6:5.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/2022, когда в финале обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России начался с минуты молчания.