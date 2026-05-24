«Спартак» вышел вперед в первой половине матча Суперфинала Кубка России

Московский «Спартак» после первого тайма обыгрывает «Краснодар» в матче Суперфинала Кубка России.

Встреча стартовала в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники» в Москве. После 45 минут игры на табло 1:0 в пользу «Спартака».

Единственный гол в первом тайме на 37-й минуте забил Пабло Солари. Аргентинский полузащитник в касание пробил после прострела с левого фланга от Эсекьеля Барко.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее финал Кубка России начался с минуты молчания.