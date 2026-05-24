Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на Суперфинал Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на Суперфинал Кубка России

Московский «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на суперфинал Кубка России.

В составе «Спартака» с первых минут выйдут Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос и Угальде.

У «Краснодара» матч начнут Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов и Кордоба.

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

