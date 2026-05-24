Россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

Сборная России по карате стала бронзовым призером на чемпионате Европы, который проходит в Германии.

Россияне завоевали медали в дисциплине «командное кумите». В матче за третье место они встретились с командой Черногории и одержали победу.

В составе сборной России выступали Гаджи Гаджиев, Эдуард Гаспарян, Макар Головин, Константин Коковуров, Юрик Оганнисян и Эрнест Шарафутдинов.

Всего на турнире российские спортсмены завоевали пять медалей. Чемпионами Европы стали Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян. Бронзовыми призерами, помимо команды, стали Эрнест Шарафутдинов и Юрик Оганнисян.

Российские каратисты выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

