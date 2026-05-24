Ветеран ЦСКА рассказал, какой клуб подойдет Дзюбе

Экс-футболист Масалитин: Дзюбе надо выбирать команду по стилю игры
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе нужно выбирать команду по манере игры.

«Какой клуб перейдет Дзюбе? Ему надо выбирать команду по манере игры. Ему нужны фланговые передачи, верховая борьба. Также может быть вариант, когда Дзюба будет выходить в конце на замену, когда нужно додавить соперника. Переход в «Спартак»? Это решать «Спартака». Дзюба не будет игроком основы красно-белых. Брал же «Спартак» Заболотного, но практически его не использовал. Если Дзюбу и «Спартак» устроит такой вариант, то переход возможен», — сказал Масалитин.

«Акрон» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв по сумме двух матчей волгоградский «Ротор».

В ответном матче единственный мяч забил игрок «Ротора» Глеб Шильников. Он отличился на 49-й минуте. В первом матче, который прошел в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее в «Акроне» объяснили уход Дзюбы из клуба.

 
