Наставника «Спартака» признали лучшим тренером в Кубке России

Испанский специалист Хуан Карседо, возглавляющий московский «Спартак», был признан лучшим тренером в Кубке России сезона-2025/26. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале турнира.

В голосовании болельщиков Карседо, который возглавил «Спартак» в январе 2026 года, опередил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее была названа бригада арбитров на Суперфинал Кубка России.