«Позиция согласована»: латвийский самбист не ушел с пьедестала из-за гимна России

Латвийский самбист Решко не стал покидать пьедестал во время звучания гимна РФ

Латвийский самбист Виктор Решко признался, что он и его Федерация боялись дисквалификации в том случае, если он покинет пьедестал во время звучания российского гимна на чемпионате Европы. Об этом пишет TVNET.

Решко, который является в том числе генеральным секретарем Федерации самбо Латвии, проиграл россиянину Аслану Джиоеву в финале чемпионата Европы, который проходил в Грузии. Во время звучания российского гимна на награждении, латвийский спортсмен остался стоять на пьедестале.

«Решко подтвердил мне, что они согласовали свою позицию с украинской делегацией. Мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Если принимается решение не стоять на пьедестале, тогда вообще не нужно ехать участвовать», — рассказал председатель Латвийского совета спортивных федераций Владимир Штейнберг.

Российские самбисты выступали на европейском первенстве с флагом и гимном. Спортсмены уверенно выиграли общекомандный зачет чемпионата, на счету российских самбистов 13 золотых медалей, а также три серебряные и четыре бронзовые награды.

