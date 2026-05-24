Усик защитил титул чемпиона мира по боксу

Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC в тяжелом весе
Andrew Couldridge/Reuters

Александр Усик в поединке с представителем Нидерландов Рико Верхувеном защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Бой транслировал стриминговый сервис DAZN.

Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде — рефери остановил бой с гонгом. Перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун.

Для Александра Усика этот поединок стал 25-м в карьере. Его бойцовский рекорд — 25-0.

В египетской Гизе, рядом с Пирамидами и Сфинксом прошел вечер боев, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, в котором Александр Усик сошелся с кикбоксером Рико Верхувеном из Нидерландов. Дело едва не кончилось громкой сенсацией — «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

