Ротенберг готов возглавить «Локомотив»

Роман Ротенберг заявил о готовности возглавить «Локомотив»
Первый вице президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил о готовности стать тренером ярославского «Локомотива», передает «Матч ТВ».

«Как и сейчас, я работаю каждый день. Конечно, я готов работать. Конечно, мне это интересно. Есть желание работать и дальше», — сказал Ротенберг.

21 мая «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. В составе «Локомотива» дубль в первом периоде оформил нападающий Егор Сурин, а третью шайбу на 53-й минуте забросил Максим Шалунов. Казанцы попытались спасти встречу благодаря голам Нэйтана Тодда и Никиты Лямкина в концовке, но сравнять счет хозяевам не удалось.

Финальный счет серии до четырех побед составил 4-2. «Ак Барс», в активе которого три Кубка Гагарина, в третий раз проиграл в финале.

Ранее тренер «Локомотива» объявил о завершении карьеры.

 
