Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру

Леонид Гольдман, представитель нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюба, заявил, что футболист готов поиграть еще сезон, передает Sport24.

«Будущее Дзюбы? Сезон только закончился, но по крайней мере у меня есть четкое понимание, что Артем готов поиграть еще сезон и не планирует заканчивать карьеру», — сказал Гольдман.

«Акрон» стал последней командой, завоевавшей путевку в РПЛ сезона-2026/27.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее Дзюба объявил о уходе из «Акрона».