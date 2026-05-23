Роднина: нельзя говорить, что Овечкин будет плохим депутатом, иначе на вас накинутся

Роднина об Овечкине: нельзя говорить, что он будет плохим депутатом

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что нельзя говорить о том, что хоккеист Александр Овечкин будет плохим депутатом, передает Sport24.

» А как мы будем о людях, которые достигали высочайшего результата, говорить плохо? Если вы скажете, что он не сможет стать хорошим депутатом, на вас сразу все накинутся», — сказала Роднина.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

Ранее Овечкин предложил одноклубнику 6 тысяч за нарушение принципа.