Роналду обратился к фанатам

Роналду о победе в чемпионате Саудовской Аравии: мы прошли этот путь вместе

Футболист саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях обратился к фанатам после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

«С самого первого дня мы знали, чего хотим и что потребуется, чтобы этого добиться. Мы работали, боролись и отдавали все на каждой тренировке и в каждом матче. Путь был непростым, но мы прошли его вместе», — заявил Роналду.

В матче заключительного 34-го тура «Аль-Наср» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1 и набрал 86 очков, финишировав на первом месте. До этого лучшим результатом команды после прихода Роналду в 2023 году было второе место.

Роналду оформил дубль, а также голами отметились Садио Мане и Кингсли Коман. Единственный гол гостей на 57-й минуте с пенальти забил Морлай Силла.

Роналду завершил чемпионат с 28 голами, став лучшим бомбардиром «Аль-Насра» и вторым снайпером турнира после англичанина Айвана Тони из «Аль-Ахли» (32 гола). В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба.

