Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Роналду обратился к фанатам

Роналду о победе в чемпионате Саудовской Аравии: мы прошли этот путь вместе
Pedro Nunes/Reuters

Футболист саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях обратился к фанатам после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

«С самого первого дня мы знали, чего хотим и что потребуется, чтобы этого добиться. Мы работали, боролись и отдавали все на каждой тренировке и в каждом матче. Путь был непростым, но мы прошли его вместе», — заявил Роналду.

В матче заключительного 34-го тура «Аль-Наср» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1 и набрал 86 очков, финишировав на первом месте. До этого лучшим результатом команды после прихода Роналду в 2023 году было второе место.

Роналду оформил дубль, а также голами отметились Садио Мане и Кингсли Коман. Единственный гол гостей на 57-й минуте с пенальти забил Морлай Силла.

Роналду завершил чемпионат с 28 голами, став лучшим бомбардиром «Аль-Насра» и вторым снайпером турнира после англичанина Айвана Тони из «Аль-Ахли» (32 гола). В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба.

Ранее в Португалии объяснили, почему вызвали Роналду на ЧМ-2026.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!