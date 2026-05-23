Капитан «Спартака» оценил готовность к финалу Кубка России

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин перед матчем финала Кубка России против «Краснодара» заявил, что команда восстановилась после прошлого матча и готова побороться за трофей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы забыли эту историю, потому что мы уже настраиваемся на финал. Мало что получилось в Махачкале, понимаем, что можем играть лучше. Эмоционально мы в хорошем состоянии, если брать весеннюю часть сезона, то мы в хорошей форме по дистанции. Мы хорошо готовы эмоционально, с игроками обсуждались и общались, были на мероприятии в начале неделе, так что все хорошо», — заявил Зобнин.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее экс-игрок ЦСКА поставил оценку тренеру «Спартака».