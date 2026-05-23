Тренер «Краснодара»: в финале Кубка России хотелось бы сыграть на нейтральном поле

Тренер Мусаев: хотелось бы сыграть со «Спартаком» на нейтральном поле

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что ему хотелось бы сыграть с московским «Спартаком» в финале Кубка России на нейтральном поле, а не в «Лужниках», передает Sport24.

«Факт, что «Спартаку» удобнее играть в Москве. Наверное, хотелось бы сыграть на нейтральном стадионе, но это не большая проблема», — сказал Мусаев.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

