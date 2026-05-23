В «Краснодаре» призвали не оценивать весь сезон по итогам финала Кубка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем финала Кубка России против московского «Спартака» заявил, что доволен результатом работы клуба в сезоне вне зависимости от итогов завтрашней игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не думаю, что мы должны оценивать весь сезон по итогам завтрашнего матча, мы выиграли группу, фактически мы должны быть уже победителями турнира, потому что мы всех победили по ходу этого турнира. Новый формат турнира, надо сыграть второй матч — нет проблем. В любом случае, не очень правильно давать оценку всей игре по следующим 90 минутам», — заявил Мусаев.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

