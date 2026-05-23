В «Спартаке» рассказали о подготовке к финалу Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем финала Кубка России против московского «Краснодара» заявил, что с нетерпением ждет предстоящей игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это очень важная игра для всей спартаковской семьи, мы должны сделать финальный шаг. Наша мечта — выиграть трофей завтра, наш сезон и его оценка точно будет лучше, если мы сможем завтра победить», — заявил Карседо.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее экс-игрок ЦСКА поставил оценку тренеру «Спартака».